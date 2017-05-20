В Алтайском крае на автодороге Змеиногорск-Карасук перевернулся молоковоз. Из-за этого на землю вылилось почти две тонны молока. ДТП зафиксировано правоохранителями близ села Михайловское.

Сотрудники Государтственной инспекции безопасности дорожного движения по Алтайскому краю сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, которое произошло возле села Михайловское. Согласно данным, которые они предоставляют, по местной автодороге двигался молоковоз. Погода в тот день была морозная, из-за чего на дорогах был гололед. При одном из поворотов водителю грузовой машины не удалось справиться с управлением, из-за чего ее вынесло с границ дорожного полотна, а позже перевернуло.

Для того, чтобы вернуть автомобиль в прежнее положение, пришлось вызывать специальную службу. При переворачивании были серьезно повреждены его важные внутренние механизмы, теперь он нуждается в починке. Кроме того, при ДТП открылись верхние люки бака с молоком, так что почти все оно оказалось на земле.

Сотрудники ГИБДД считают, что причиной аварии стала плохая погода, а также халатное отношение водителя. Скорее всего, он как следует не сбавил скорость на повороте, а потому претерпел ДТП.