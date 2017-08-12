В Москве бездомный мужчина пытался ограбить банк на 4 млн рублей

2 февраля в ГУ МВД РФ по Москве сообщили о задержании мужчины без определенного места жительства. Его подозревают в попытке ограбления банка, бездомный хотел получить от сотрудников Сбербанка 4 миллиона рублей.

Как стало известно, 1 февраля мужчина пришел в отделение банка на улице Амундсена, что в северо-восточной части Москвы. Бездомный обратился в кассу обмена валют, там он обменял 50 долларов и дал сотруднице записку. В ней указывалось, что банк подвергается ограблению и сотрудница должна дать мужчине 4 миллиона рублей.

В записке также содержались угрозы, но они не испугали сотрудницу банка, ее реакция была вполне адекватной и спокойной. Работница банка ответила бездомному отказом и сообщила о уже приближающейся полиции. Тогда мужчина забрал обратно свою записку с угрозами и покинул банк. Полицейские прибыли на вызов и собрали все имеющиеся данные. По приметам и описаниям мужчину начали искать.

Полиция нашла мужчину в ходе оперативных мероприятий. Бездомного арестовали, ему инкриминируют разбойное нападение. Сейчас он находится под стражей и ждет дальнейшего развития расследования.