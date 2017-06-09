В Белгороде пьяный мужчина угрожал ножом прохожим‍. Инцидент произошел 30 января в центре областного центра.

Недалеко от городского суда Белгорода был замечен мужчина, в руках которого находился нож. Местный житель был подшофе и вел себя неадекватно. Он выкрикивал, что намерен кого-то зарезать. Судебные приставы выбежали из зала суда и намеревались обезвредить потенциально опасного для общества прохожего.

Мужчина проследовал еще несколько сотен метров до центрального перекрестка улиц и затем вновь показал случайным людям, что намерен в любой момент пустить холодное оружие в обращение. Прохожие начали разбегаться подальше от неадекватного мужчины. В этот момент его и удалось задержать и обезвредить.

В настоящее время злоумышленник находится в руках правоохранительных органов Белгорода. В отношении него решается вопрос о мерах пресечения и дальнейшей судьбе.