В Астрахани утром насмерть сбили женщину

В Астрахани на улице Островского утром произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Утром водитель легкового автомобиля совершил наезд на человека. Результатом стала смерть пострадавшей. Медики, прибывшие на место аварии, зафиксировали травмы не совместимые с жизнью. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в неположенном месте. На месте сейчас работают сотрудники ДПС для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, накануне под Астраханью было обнаружено сгоревшее транспортное средство пропавшего таксиста. Он находился недалеко от областного центра. 25 января таксист перестал выходить на связь с родными и близкими. До сих о его судьбе неизвестно ничего. В сгоревшем автомобиле никаких останков не было найдено. По данному факту возбуждено уголовное дело.