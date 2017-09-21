В Астрахани ликвидировали условный пожар в гостинице

В Астрахани ликвидировали условный пожар в местной гостинице. Согласно учениям, из отеля были эвакуированы 12 человек.

1 февраля спасательные и пожарные бригады Астрахани отлаживали профессиональное взаимодействие и тонкости работы в экстремальных условиях пожара.

По легенде учений МЧС, загорелся стандартный номер в городской гостинице. Всего в момент пожара в здании находилось почти сто человек, в том числе более пятидесяти постояльцев.

Огонь начал распространяться по этажу стремительно, и часть людей необходимо было эвакуировать с седьмого этажа здания. При этом лифты не работали, а лестницами также нельзя было воспользоваться.

Пожарные решили применить автолестничные конструкции. С их помощью удалось вывести из горящего здания двенадцать человек. Затем все пострадавшие были переданы в руки медицинских сотрудников «скорой помощи». Результаты учений признаны удовлетворительными.