В Архангельске погиб строитель, упав с высоты 4 этажа

Следователи правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства смерти рабочего во время строительных работ по улице Карла Либкнехта в Архангельске.

Отметим, что в конце декабря при выполнении каменной кладки наружных работ, строитель работал на не огражденной балконной плите. В результате несчастного случая, мужчина упал с высоты 4 этажа на бетонное покрытие, он погиб на месте от полученных травм.

Как рассказали правоохранители, гражданин осуществлял рабочую деятельность без официального оформления. По итогам произошедшего инцидента было заведено уголовное дело в связи с нарушением правил ТБ, которые привели к дальнейшей смерти рабочего. Работодатель рискует получить до пяти лет тюремного заключения.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.