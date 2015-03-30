В Благовещенске самолет из Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку

В Благовещенске самолет с пассажирами, летевший их Южно-Сахалинска в Хабаровск, совершил аварийную посадку. Из-за неполадок с шасси воздушное судно с 41 человеком на борту село на втором круге, пилоты не смогли совершить посадку с первого раза.

Как стало известно, самолет принадлежит компании «Аврора». Ее представители подтвердили факт аварийной посадки и сообщили о проверках, специально-созданная комиссия установит причины случившегося. Двумя днями ранее другой самолет этой же компании совершал экстренное приземления в Хабаровске. Тогда также причинами происшествия назвали неполадки и возможные поломки.

В этот раз самолет летел из Южно-Сахалинска. В Благовещенске рейс должен был сделать плановую остановку, но во время посадки появились проблемы. Шасси самолета было неисправным, пилоты сообщили о проблеме и вышли на второй круг. На второй попытке самолет с 41 пассажиром удалось посадить. Все прошло удачно, но рейс в Хабаровск на одну ночь задержали. Пассажиры были вынуждены ждать нового самолета.