В Барнауле продолжаются поиски провалившегося под лед 12-летнего ребенка

В Барнауле вторые сутки не прекращаются поиски без вести пропавшего 12-летнего школьника, который провалился под лед, играя со своими друзьями неподалеку от дамбы Лесной пруд. Силами сотрудников МЧС, полиции и добровольцев проходит обследование реки.

В работе во время поисковых мероприятий участвует до 30 человек и 8 единиц техники, в их числе присутствуют и водолазы. Они уже произвели 12 погружений, проинформировали на официальном сайте МЧС РФ по алтайскому краю. Представители ведомства обратились к гражданам с целью напомнить о правилах безопасного поведения на воде.

Подчеркивается, что родителям несовершеннолетних детей не рекомендуется отпускать детей гулять одних, особенно в непосредственной близости от водоемов. Так как подобное может закончится трагическими последствиями.