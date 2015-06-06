На Алтае две сестры избили девушку и сняли все на видео

В Камень-на-Оби на Алтае беременная женщина и ее сестра избили подругу за то, что та назвала их «проститутками». Все происходящее было записано на видео и выложено в Сети, сестры издевались над обидчицей разными жестокими способами.

Видео начинается с того, что тучная женщина сидит на голове жертвы. После жертву стаскивают на пол, женщина ее бьет, тянет за волосы и угрожает подстричь. В течении всего видео избиваемая девушка плачет и просит о пощаде. Однако, сестры неумолимы в своей мести и не прекращают издевательств.

Девушку избили металлическим совком. Ей отрезали клок волос ножом, кроме этого, ее сильно били по голове и нецензурно выражались, угрожая еще более жесткими наказаниями. В Сеть ролик полпал благодаря основной виновнице видео. Беременная женщина, так жестоко избивавшая девушку, выложила видео в паблике для матерей.

Но, одобрений женщина не получила. На критику и слова о неадекватности горе-мать принялась доказывать, что она героически постояла за честь своей сестры и бабушки. Пользователи указали, что эта женщина уже стала «грозой города». Она часто пристает к слабым девушкам, избивает их под любым, чаще всего, надуманным, предлогом. В Сети надеются, что на поступки беременной хулиганки обратит внимание полиция.