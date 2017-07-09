В Пензе у аварийного дома обрушилась часть кровли

В Пензе в аварийном доме №35 на Ударной улице обрушилась часть крыши. Из-за упавшей кровли разрушились внутренние перегородки здания.

Как сообщается, в аварийном доме жильцов нет. Многих владельцев жилья в данном здании власти Пензы расселили по другим домам. Некоторые из собственников находятся в маневренном фонде и временно живут у родственников. Дом стоит у пешеходной дороги, при полном обрушении он может повредить стоящие рядом жилые дома. Жильцы соседних зданий откровенно заявляют о беспокойствах за собственные жизни. По словам очевидцев крушений данного дома, каждое обрушение сопровождается грохотом и опасениями, что в этот раз плита может упасть на соседние здания.

В этот раз у дома обрушилась часть крыши. Как предположили пользователи, здание снесут лишь после трагедии. Как утверждают в Сети жители Пензы, власти игнорируют проблемный дом. Видимо, говорят пользователи, администрация надеется, что дом сам разрушится, а жертв не будет. По словам жильцов соседних домов, в аварийном здании крушения и грохот случаются почти каждый месяц.

Дом, хоть и находится под охраной от бездомных и детей, может стать причиной трагедии просто из-за банального обрушения стен. Власти ситуацию не комментировали. Известно, что дом не попал в программу по реставрации жилья, теперь его «судьба» остается неизвестной.