Представитель «Ленфильма» рассказал о возможной причине пожара

Представитель киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге Валерий Карпов сообщил о возможной причине пожара, случившегося 1 февраля в 01:45 часов. По мнению Карпова, происшествие случилось по причине несоблюдения правил по технике безопасности.

Как стало известно, ночью 1 февраля в здании киностудии «Ленфильм» случился пожар. Спасатели получили сигнал о возгорании в 01:45, в 05:00 пожарные смогли обуздать пламя и продолжить тушить уже локализованный огонь. Пожар случился на 4 этаже, огонь перебросился еще и на кровлю. Общая площадь территории, которую охватил огонь – почти 800 квадратных метров.

По словам Валерия Карпова, причиной пожара могло стать несоблюдение правил по технике безопасности. Сейчас здание «Ленфильма» на улице Тамбасова сдается в аренду, его снимают под автомастерскую.

Как утверждает Карпов, здание, где случился пожар, уже почти 20 лет не используется киностудией. Там уже давно нет реквизита и имущества «Ленфильм» из-за огня не потерял. Сейчас на месте пожара продолжаются проверки, после них «Ленфильм» сообщит о сумме ущерба.