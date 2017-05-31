В Омске спасли из вентиляционной шахты енота. Животное проживало у хозяев на первом этаже квартиры и провалилось в отверстие в стене.

Спасательный отряд Омска на протяжении двух часов вызволял из вынужденного плена енотиху, которой на момент инцидента исполнилось пять месяцев. Молодое животное долгое время не могла привыкнуть к новой обстановке квартиры своих хозяев и постоянно пыталась открыть разные двери и окна.

В один день самка смогла залезть на холодильник, а с него удалось лапками дотянуться до окошка вентиляционной шахты. Через некоторое время вся тушка зверька оказалась в замкнутом пространстве вытяжки дома. Пришлось вызывать спасателей, чтобы достать животное из вентиляции.

Для этого профессионалы проделали небольшое отверстие в стене и попытались схватить испугавшееся животное, которое никак не хотело даваться в руки незнакомым людям. Енота удалось вытащить из плена только спустя два часа работы. Дополнительной помощи специалистов не понадобилось. Спасатели признались, что это первый подобный случай за всю практику.