Ответственный за обрушение конструкций у метро «Улица 1905 года» сокращен с должности

Ответственный за ремонт подземного перехода у станции метро «Улица 1905 года» был сокращен с занимаемой должности. Об этом сообщает заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

После разбирательства случая обрушения строительных конструкций воле станции столичного метро «Улица 1905 года» был уволен с должности начальника участка.

Как отмечает Петр Бирюков, тот не справился со своими прямыми обязанностями, а потому не может продолжать работать.

Стоить напомнить, неприятный инцидент произошел 30 января, во время которого у станции метро «Улица 1905 года» обрушились конструкции. В результате этого пострадали пять человек.

Представители ГБУ «Гормост» ответственно заявляют, что обрушение произошло исключительно из объективных следствий, а именно снегопада.