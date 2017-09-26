Ответственный за обрушение конструкций у метро «Улица 1905 года» сокращен с должности
Ответственный за ремонт подземного перехода у станции метро «Улица 1905 года» был сокращен с занимаемой должности. Об этом сообщает заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
После разбирательства случая обрушения строительных конструкций воле станции столичного метро «Улица 1905 года» был уволен с должности начальника участка.
Как отмечает Петр Бирюков, тот не справился со своими прямыми обязанностями, а потому не может продолжать работать.
Стоить напомнить, неприятный инцидент произошел 30 января, во время которого у станции метро «Улица 1905 года» обрушились конструкции. В результате этого пострадали пять человек.
Представители ГБУ «Гормост» ответственно заявляют, что обрушение произошло исключительно из объективных следствий, а именно снегопада.