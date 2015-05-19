Обвиняемый доказывал невиновность демонстрацией пениса

В Лондоне обвиняемый в изнасиловании 15-летней девочки пытался доказать свою неспособность совершить преступление, уговаривая судью посмотреть на его пенис. 45-летний мужчина утверждает, что он с 2003 года является импотентом, которым тот стал после неудавшейся операции по обрезанию.

Как стало известно, осужденный за изнасилование и домогательства к малолетним 45-летний мужчина решил подать апелляцию и доказать свою невиновность. В качестве доказательств подсудимый предложил судье рассмотреть шрамы на его пенисе.

По словам мужчины, которому присудили 8 лет тюрьмы, в 2003 году он перенес операцию по обрезанию. Однако, исход процедуры обрезания крайней плоти оказался печальным. Как утверждает осужденный, он стал импотентом и просто физически не мог насиловать девочку.

Судья отказался рассматривать шрамы на пенисе осужденного, мотивируя это тем, что такой подход будет неподобающим для расследования и ведения заседания. В итоге, свою невиновность путем демонстрации пениса мужчина доказать не смог.

В 2015 году мужчину признали виновным в трех инцидентах с домогательствами и другими действиями сексуального характера к несовершеннолетнему ребенку. Также его обвинили в принуждении к сексу с 15-летней девочкой.