Алиментщик из Мурманской области хотел погасить долг биткоинами. Местный житель долго уклонялся от своих обязанностей, но решил заплатить криптовалютой.

Судебные приставы-исполнители несколько лет пытались повлиять на действия несознательного жителя Оленегорска Мурманской области. Мужчина не хотел платить по алиментным обязательствам бывшей жене и ребенку.

За неоднократные попытки отойти от уплаты долгов жителя Кольского полуострова сначала привлекли к административной ответственности, а затем возбудили уже уголовное дело.

Через некоторое время неплательщик явился по повестке в отделение судебных приставов и предложил оплатить весь долг в криптовалюте – биткоинах. На что исполнители судебных решений пояснили, что долги на территории России могут выплачиваться только в действующей национальной валюте – рублях. На такое предложение мурманчанин вновь ответил молчанием.