В Магадане выкопали из снежного плена старушку и «Скорую помощь»

В Магадане выкопали из снежного плена старушку и машину «Скорой помощи». В дальневосточном российском регионе выпало рекордное количество осадков.

В областном центре весь день работали спасательные службы, используя специальную вездеходную технику. Из-за обильных снегопадов в Магаданской области сегодня пришлось вызволять из вынужденного снежного плена машины скорой медицинской помощи.

Транспорт с медиками на борту не смог самостоятельно добраться до места, где требовалась помощь тяжелым пациентам. На помощь пришел вездеход местных спасателей «Лось». Все пациенты были успешно доставлены до медицинских учреждений.

Также помощь потребовалась пожилой жительнице столицы Колымы. 75-летняя пенсионерка оказалась заперта в собственном доме, поскольку снежные заносы достигали размеров нескольких метров и все двери были заблокированы.

Также на многих трассах региона случились снежные завалы, которые постепенно устраняются очистительной техникой.