В США учительница из любви к мужу продавала наркотики

В США 48-летняя учительница из штата Флорида получила 2,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Адвокат женщины утверждает, что на преступления ее толкнул муж, который пользовался ее любовью и склонял ее к торговле наркотиками.

Как стало известно, женщина работала учителем в школе для детей с особенностями развития. Ее супруг, с которым она в браке с 2009 года, начал продавать стероиды, работая официантом. После мужчина стал торговать другими запрещенными препаратами и ввязал в это свою супругу.

Учительница помогала мужу распространять наркотики и не препятствовала его преступлениям. При задержании мужчина сбежал к себе на родину – в Мексику. Женщина осталась в США и была привлечена к ответственности. При обыске в их доме полиция нашла 24 тысячи пакетиков и упаковок с разными запрещенными препаратами, оружие и 407 000 долларов наличными.

Адвокат учительницы утверждает, что на преступления женщину толкнула ее безграничная любовь к мужу. Она продолжает «задыхаться от восторга», когда говорит о супруге и была готова во всем его поддержать, лишь бы не терять любимого.