В Магаданской области женщина едва не лишилась руки в вале тестомесильной машины

В Колымском районе Магаданской области женщина была серьезно травмирована вследствие пренебрежения техникой безопасности на работе. Она едва не лишилась руки в вале тестомесильной машины.

На протяжении нескольких часов сотрудники МЧС по Магаданской области в поселке Армань предпринимали попытки для спасения руки женщины, которая пострадала в результате неосторожного поведения с тестомесильной машиной.

При резком движении руку работницы буквальным образом зажевало валом оборудования, а освободиться самостоятельно не смогла.

К счастью, руку женщины все-таки удалось спасти, а тестомесильную машину отправили на ремонт.