«Олень на Логане» из Липецка прославился на весь Интернет

Именно «оленем на Логане» нарекли водителя автомобиля из Липецка. По его неосторожности на кольцевой дороге едва не случилось ДТП.

Сегодня в Сети «всплыло» видео, снятое автолюбителем из Липецка. На видеорегистратор легковой машины был зафиксирован опасный момент на кольцевой дороге, грозящий стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Так, на видео можно наблюдать, как автомобиль двигается со стороны Воронежского шоссе на улицу Катукова. Водитель не успел совершить поворот, когда движение ему преградила легковушка «Рено Логан».

Возмущенный автомобилист поспешил выложить видео в Интернет, подписав ролик «Олень на Логане», что полностью оправдывает его содержание.