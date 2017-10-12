В центре Львова правоохранители обнаружили БДСМ-студию

Прикрываясь вывеской эротического массажа, жительница Украины открыла БДСМ-студию в самом центре Львова. Хозяйкой столь пикантного заведения оказалась 26-летняя киевлянка.

Сотрудники правоохранительных органов Львовской области выясняют все обстоятельства, в результате которых молодая киевлянка организовала бордель, прикрываясь вывеской массажного салона. Полицейские выяснили, что хозяйка активно рекламировала его на просторах интернета.

Во время проведения обыска, полицейскими было обнаружено немалое количество наручников, плеток и других вещей, с помощью которых девушки оказывали сексуальные услуги. Работницами подобного заведения являлись несколько девушек, стоимость их услуг составляла от 800 до 4500 грн. В то время как хозяйка ввела бухгалтерию и периодически сама обслуживала клиентов.

По факту ведения такого бизнеса правоохранители завели уголовное дело. Всем фигурантам данного дела грозит наказание по различным статьям криминального кодекса Украины.