В Ленобласти бизнесмен заплатит за подделку Adidas 100 тысяч рублей

В Ленинградской области бизнесмен заплатит за подделку бренда спортивной одежды Adidas 100 тысяч рублей. Фейковыми изделиями он торговал в Волхове.

На территории Ленинградской области выявлен недобросовестный предприниматель, который хотел сколотить доход, торгуя грубыми подделками спортивной одежды от известных мировых производителей.

Так, бизнесмен из Волхова создавал дешевую одежду, прикрываясь раскрученными Adidas и Nike. Товар мужчина пытался реализовать в нескольких магазинах бюджетного сегмента продаж для всей семьи. В таких торговых точках многие предоставляют возможность приобрести понравившуюся вещь без особых затрат в финансовом плане. Удивление у оперативников вызвал тот факт, что предприимчивый житель Ленинградской области причислил к такой неброской одежде Adidas и Nike.

В настоящее время вся поддельная одежда у бизнесмена изъята и в отношении него возбуждено дело. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.