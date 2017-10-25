В Зауралье мужчина нашел в угле снаряд

1 февраля в Зауралье житель города Шумиха в Курганской области нашел в куче угля снаряд. Саперы снаряд обезопасили, в инциденте никто не пострадал.

В Росгвардии по Курганской области сообщили, что мужчина перебирал уголь на своем участке и нашел в нем старый снаряд. Он сразу же сообщил о своей находке в полицию и оповестил специалистов.

На место, где житель обнаружил опасный предмет, прибыли саперы и специалисты Росгвардии. Находка действительно оказалась снарядом, его изъяли из кучи угля и провели анализ. В итоге, снаряд обезвредили специалисты, представляющие группу инженеров-техников из ОМОН «Скиф». Как отметили эксперты, обезвреживание проходило в месте, отдаленном от людей и с соблюдением всех правил.

Как показала проверка, снаряд был боеприпасом с 30-милиметровым калибром. На нем зафиксировали следы ржавчины, что свидетельствует о его длительном нахождении в угле. При инциденте никто не пострадал. В Росгвардии напомнили о том, что в случае нахождения боеприпасов или предметов, на них похожих, нужно сообщать специалистам. Самостоятельно обезвреживать или трогать опасные предметы категорически запрещается.