В Краснодаре женщина в медицинской маске и с ножом ограбила два офиса микрозайма

В Краснодаре 35-летняя женщина, вооружившись медицинской маской и кухонным ножом, ограбила два офиса микрозайма. Разбой и грабежи принесли женщине порядка 50 000 рублей, после второго преступления ее задержала полиция.

Как стало известно, за январь женщина успела совершить два «налета» на офисы микрофинансовых организаций. Первое ограбление она совершила на улице Октябрьской, второе – на улице Чекистов.

Как оказалось, женщина надевала медицинскую маску и очки, вооружалась ножом и грабила офисы. Она пугала работниц микрозаймовых организаций и забирала деньги. Во втором офисе сотрудница пыталась нажать кнопку вызова охраны, но грабительница не дала ей этого сделать.

Полиция в ходе оперативного поиска задержала подозреваемую и установила ее причастность ко второму грабежу. Также стало известно, что женщина уже трижды выплачивала штрафы за кражи и один раз получила срок. Однако, в тюрьме преступница наказание не отбывала, так как ей дали отсрочку до достижения ее сыном 14-летия.