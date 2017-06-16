В Новороссийске вырубили незаконно деревья на 1 млн рублей

В Новороссийске вырубили незаконно деревья на городском кладбище. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

В Краснодарском крае природоохранная прокуратура рассмотрела вопрос о незаконной рубке деревьев в пределах одного из городских кладбищ Новороссийска. Известно, что в ходе рейда не были обнаружено зеленые насаждения на вверенной территории. Общая сумма ущерба по российскому природоохранному законодательству может составить более одного миллиона рублей.

В настоящее время все предварительные материалы надзорный орган подготовил к передаче к правоохранителям. Они возбудили уголовное дело за незаконную рубку зеленых насаждений. Дело о нарушении вскоре будет рассмотрено в суде и выявлен виновник инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчина в Новороссийске скончался в мебельном цеху, отравившись угарным газом.