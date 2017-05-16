В Челябинской области мужчина 5 дней блуждал по лесу

В Челябинской области местный житель приехал в лес рубить деревья, но спустя время потерял ориентацию и заблудился. Мужчина на протяжении пяти дней находился на морозе, сообщают СМИ. На данный момент времени гражданин находится в медицинском учреждении и оценивает свое состояние как хорошее.

Заблудившегося мужчину отыскали его товарищи, которые были обеспокоены тем, что он пропал и не выходил на связь. Как заявил он сам корреспондентам, в тот момент, когда его нашли, он практически не мог соображать, на нем не было шапки и куртки.

Остаться в живых на сильном морозе 31-летнему лесорубу помогло то, что он употреблял в пищу еловые иголки вместе со снегом. Чтобы не замерзнуть спал возле костра максимум до получаса.