В Китае геймер оказался парализованным после 20-часового марафона

Местный житель одной из китайских провинций Чжэцзян попал в медицинское учреждение с параличом половины тела. Причиной этому послужило то, что молодой человек провел 20 часов в одном из интернет-кафе. На данный момент времени, врачи не делают прогнозов по поводу того, сможет ли геймер полностью восстановиться от последствий игрового марафона.

Данный инцидент начался с того, что местный житель провел порядка 20 часов в одном из интернет-кафе. Почти на протяжении суток китаец развлекался с помощью компьютерных игр и изучал интернет пространство. Достаточно устав, геймер решил пойти домой, а проснувшись на утро обнаружил, что его ноги парализованы. Для оказания медицинской помощи молодому парню приехали медики, которые направили его на тщательное обследование. На данный момент времени врачи не могут дать прогнозы насчет того, сможет ли он полностью восстановиться.

Пока в Китае происходят подобные случаи, правительство страны ищет методы борьбы с чрезмерным геймерством. При этом ведется параллельное сражение с нелегальными средствами борьбы с интернет-зависимостью. Так, зимой прошлого года власти запретили использование шокеров для лечения подобных зависимостей.