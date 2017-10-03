В Петропавловске-Камчатском водитель джипа переехал 12-летнего ребенка

В объектив камеры видеонаблюдения попало ДТП, в результате которого водитель внедорожника совершил наезд на 12-летнего ребенка, он сидел на снегокате. После наезда водитель скрылся с места происшествия..

Автомобиль начал осуществлять движение задним ходом, в результате чего совершил наезд на школьника, который в момент инцидента сидел на снегокате возле входа в магазин. Спустя мгновение автомобиль скрылся с места происшествия.

В результате данного происшествия ребенок получил тяжелые травмы, среди них перелом костей таза, и был оперативно доставлен в отделение больницы, об этом информируют местные СМИ.