В США глава семьи похоронил себя заживо на пляже. Трагедия произошла во время веселого отдыха во Флориде.

35-летний житель США отправился вместе со своей семьей отдохнуть в теплые края родной страны. С ним была супруга и еще трое маленьких детей. Мужчина решил развлечься вместе с подрастающим поколением на пляже Флориды. Он вручную выкопал туннель в песке, где высота дюн достигала нескольких метров, а затем, чтобы продемонстрировать свою работу попытался забраться внутрь. Примерно посередине пути американец застрял, а через некоторое время на него рухнула глыба песка.

Жене с помощниками пришлось в срочном порядке выкапывать мужчину из плена. Однако у него вскоре отказало сердце, и он оказался при смерти. На место инцидента подоспели профессиональные медики и спасатели. Они выкопали пострадавшего и доставили его в больницу.

Сердце удалось запустить вновь и в настоящее время он находится подключенным к аппаратам искусственного дыхания. Родственники вынуждены искать финансовые средства для дальнейшего лечения главы семьи.