В Кемеровской области мужчина заказал по интернету сигареты, а получил сахар

В Кемеровской области мужчина воспользовался услугами интернет-магазина и заказал в нем 15 блоков сигарет, каждый стоимостью почти 470 рублей. Житель Мысок заплатил за все 7000 рублей, но вместо сигарет получил сахар.

Сотрудники МВД по Кемеровской области сообщают о случае мошенничества в сети, с которым столкнулся один из жителей города Мыски. Он нашел интернет-магазин, через который связался с продавцом и заказал у него 15 блоков сигарет. Он оплатил покупку суммой в 7000 рублей, и через время ему пришла посылка. Он забрал ее в местном отделении почты, но открыл уже дома. Тогда он и обнаружил, что получил не тот товар, который заказывал: вместо блоков сигарет в посылке лежал сахар.

Он попытался самостоятельно решить проблему и обратился привычным способом к продавцу, однако тот закрыл доступ к своему аккаунту, а его номера телефонов оказались недействительными. После того, как мужчина понял, что столкнулся с мошенником, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время они возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и пытаются установить личность злоумышленника.