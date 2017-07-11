В Москве у пенсионерки похитили драгоценности более чем на млн руб

владелица двухуровневой квартиры в столице России. Из нее были украдены драгоценные вещи на общую сумму свыше одного миллиона рублей, проинформировали СМИ.

Отмечается, что в перечень похищенных вещей вошли: драгоценности, валюта, а также значительная сумма денег в рублях.

За помощью в правоохранительные органы была вынуждена обратиться 80-летняя пенсионерка. Женщина услышала посторонние шумы на первом этаже квартиры. Оперативно прибывшие на место вызова сотрудники полиции установили, что преступник смог приникнуть в жилище с помощью балкона.

По факту произошедшего инцидента сотрудниками полиции было заведено уголовное дело, на данный момент ведется поиск злоумышленника.