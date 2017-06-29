В Обнинске женщину обвиняют в мошенничестве на 4 млн рублей

В Обнинске председатель гаражного кооператива собрала с инвесторов сумму в 4 миллиона рублей на строительство новых 25 боксов, но присвоила деньги себе. Правоохранители обвиняют ее в мошенничестве.

Сотрудники Главного управления МВД по Калужской области сообщают о случае мошенничества, обвиняемой в котором предстает женщина, председатель одного из гаражно-строительных кооперативов Обнинска. Согласно данным, которые предоставляют правоохранители, подозреваемая собрала с 25 инвесторов суммы по 160 тысяч рублей якобы на строительство новых гаражных боксов. В сумме она получила 4 миллиона рублей. Прошло время, а новых построек так и не было. Тогда инвесторы обратились в полицию с жалобой.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что оперативно-следственные действия по этому делу уже находятся на стадии завершения, вскоре материалы по ним будут переданы в суд. В отношении жительницы Обнинска ведется расследование по делу о мошенничестве.