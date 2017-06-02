В Краснодаре убило током 17-летнего подростка. Молодой человек намеревался сделать эффектное селфи на крыше железнодорожного вагона.

31 января в вечернее время поступило сообщение об обнаружении на станции в поселке Ильская Краснодарского края бездыханного тела молодого человека. Известно, что 17-летний юноша забрался на вагон грузового железнодорожного поезда и намеревался оттуда произвести несколько эффектных фотоснимков.

Однако он не учел, что провод контактной сети постоянно находится под напряжением в 27000 вольт. Такой разряд тока приводит только к мгновенной смерти. Так произошло и с тинейджером недалеко от краевого центра.

Удар током сразу же поразил тело молодого человека и его уже нельзя было спасти. На место инцидента сразу же прибыли медики, но они лишь констатировали наступление трагических последствий для местного жителя.