Под Саратовом у пенсионера украли котлеты

В Саратовской области у пенсионера украли упаковку с котлетами. Мелкая кража произошла 30 января в присутствии гостей.

В отделение полиции Аркадака Саратовской области обратился 72-летний мужчина. Пенсионер объяснил оперативникам, что стал жертвой преступников. Он не смог обнаружить в своем холодильнике упаковку с котлетами. Местный житель рассказал, что за несколько минут до инцидента полуфабрикаты находились на своем законном месте.

В ходе проведенных мероприятий полицейский удалось выяснить, что кражу осуществила знакомая женщина, которая находилась в тот день в гостях у пожилого саратовца.

Сумма ущерба составила двести рублей. Правонарушительница ответит перед законом согласно кодексу об административных правонарушениях. Ей вменяют мелкое хищение.

Ранее наш портал сообщал, что в Саратове задержана 50-летняя проститутка. Женщина с оказанием интимных услуг приехала на вызов к клиенту, где и была поймана оперативниками.