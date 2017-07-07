В США женщина убила сестру-близняшку из-за молодого человека

Женщина из США, 39-летняя Александра Дювал убила свою родную сестру-близняшку Анастасию, после чего выдавала себя за убитую родственницу, чтобы соблазнить ее молодого человека. Как информируют СМИ, о данном инциденте заявил полиции сам молодой человек погибшей.

Согласно его показаниям, Александра направила транспортное средство, в котором находилась вместе с сестрой, с обрыва в море. В результате происшествия Анастасия погибла, в то время как Александра смогла отделаться ушибами.

Как рассказал молодой человек погибшей, на следующий день после трагедии Александра надела одежду сестры, а во время разговора с парнем всячески уходила от разговоров о трагедии. Спустя время она начала прижиматься к нему, словно флиртовала с парнем.

Во время заседания суда один из свидетелей заявил о том, что за несколько часов до трагедии видел конфликт сестер в машине, в ходе которого девушки вырывали друг другу волосы.

Отмечается, что Александра пока не признала свою вину в трагедии.