В Иркутской области суд вынес наказание троим подросткам за убийство двоих мужчин

В Иркутской области прошло заседание Аларского районного суда, который вынес наказание троим подросткам по статье «Убийство». Несовершеннолетних преступников обвинили в умышленном причинении смерти двум мужчинам из хулиганских побуждений.

Трое подростков в Иркутской области осуждены за двойное убийство, еще один соучастник отправлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Об этом случае сообщают сотрудники регионального управления МВД. Следственные действия продолжались с апреля 2017 года – именно тогда было совершено убийство двоих мужчин. Их тела нашли с признаками насильственной смерти в одном из частных домов поселка Кутулик. Тогда и было возбуждено уголовное дело.

По оставленным подростками следам их удалось вычислить. Во время допросов правоохранители Аларского района выяснили, что зашли в чужой дом в поисках алкоголя, но не ожидали, что в нем кто-то будет. В панике они до смерти избили находящихся там двоих мужчин табуретками и палками, которые попались им под руки. Суд вынес приговор двоим подросткам, что те по 7 лет будут отбывать в исправительной колонии, а третий – 5 лет в воспитательной. Также выяснилось, что зачинщиком всего был другой подросток, позже признанный неадекватным и отправленный на лечение.