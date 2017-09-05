В Вологде мужчина пытался зарезать своего дядю

В Вологде перед судом предстанет местный житель за попытку убийства своего родственника. Пострадавший выжил, но причины, из-за которых случился конфликт, не помнит ни он, ни преступник.

Согласно информации правоохранительных органов, трагический инцидент случился 18 августа на территории одного из садоводческих товариществ города. 40-летний мужчина приехал навестить своего дядю. Во время совместного распития алкогольных напитков между ними произошла серьезная ссора. В результате чего гость схватился за нож и несколько раз нанес ножевые ранения своему родственнику. Несмотря на количество полученных ранений, потерпевшему удалось выжить.

В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время проведения допроса преступник полностью признал свою вину, но так и не смог вспомнить причину конфликта. На данный момент дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд.