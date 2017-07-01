В Биробиджане 16-летний парень ограбил бутик фирменной одежды

В Биробиджане в отделение полиции обратился сотрудник бутика мужской одежды, который расположен в одном из местных торговых центров. Молодой человек рассказал, что один из посетителей похитил вещи из магазина и скрылся в неизвестном направлении. После просмотра видео на скрытых видеокамерах сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленником оказался несовершеннолетний гражданин.

Как пояснили сотрудники пресс-службы УМВД России по Еврейской автономной области, в ходе оперативной розыскной работы, полицейские задержали преступника по горячим следам, им оказался 16-летний местный гражданин Биробиджана. Молодой человек сразу раскаялся в содеянном, и показал полицейским место куда спрятал на хранение украденные вещи.

Он спрятал их около забора в одной из городских строек. Полицейские отмечают, что до этого парень не попадал в поле зрения правоохранителей.

Сам директор обворованного бутика уже был знаком с правоохранителями за административные нарушения. На данный момент полицейские по делу несовершеннолетнего выясняют причину, которая побудила парня на кражу имущества.