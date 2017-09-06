В Вологодской области начальник отделения «Почты России» присвоила 500 тыс руб

В Вологодской области начальник отделения «Почты России» присвоила себе порядка 500 тысяч рублей, вверенных ей согласно занимаемой должности. Инцидент произошел еще осенью 2017 года, однако известно о нем стало недавно.

Сотрудники МВД по Вологодской области сообщают о случае хищения большой суммы денег сотрудницей почтового отделения в административном центре. Находясь на посту начальника одного из региональныхотделений «Почты России», она приняла деньги, которые должна была направить в кассу для выдачи гражданам, однако присвоила себе. Кроме того, ее обвиняют в краже материальных ценностей, которые должны были быть проданы гражданам, а вырученные средства – в фонд госслужбы.

Крупную недостачу выявили, когда в отделение внезапно пришли с проверкой. После этого в отношении начальницы возбудили уголовное дело. С занимаемой должности на «Почте России» она была уволена, решается вопрос о ее наказании.