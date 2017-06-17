Под Курганом мать избила до смерти грудного ребенка

В Курганской области мать избила до смерти грудного ребенка. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Следователи передают в судебную инстанцию дело, согласно которому главной злоумышленницей считается 32-летняя местная жительница Зауралья. Женщина два года назад родила ребенка, однако не смогла его воспитывать и периодически успокаивала малыша ударами по телу и голове.

В результате очередных побоев 11-месячного ребенка наступили трагические последствия. От полученных травм малыш скончался. В отношении девушки было начато уголовное преследование по статье 105, предусматривающего ответственность за убийство в результате причинения тяжкого вреда здоровья лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

В настоящее время молодая жительница Курганской области находится в ожидании приговора суда. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.