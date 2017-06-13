В Брянске водителя маршрутки могут лишить прав за видео в интернете

Сотрудники городского отдела ГИБДД проинформировали о новом факте привлечения водителя к ответственности после того, как видеозапись, на которой было зафиксировано ПДД, спустя время появилась в сети.

Данная запись, зафиксировавшая нарушение ПДД, была опубликована в популярной среди горожан группе «Нарушение ПДД Брянск» в социальной сети. Спустя время было установлено, что 49-летний гражданин, управлявший маршрутным такси №65, в конце прошлого месяца по улице Ульянова, неподалеку от 26 дома, произвел обгон транспортного средства, находясь в этот момент на пешеходном переходе. При этом водитель совершил выезд на полосу встречного движения.

В отношении нарушителя заведен административный материал, ему грозит выплата штрафа в сумме пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.