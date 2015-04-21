Велогонщика из России Лагутина сбила машина во время тренировки
Велогонщика из России Сергея Лагутина сбила автомашина. Тревожный инцидент произошел в Италии во время тренировочного занятия.
В одной из провинции Италии 1 февраля был сбит проезжающим транспортом участник команды «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин. Спортсмен осуществлял тренировочную поездку вдоль трасс перед соревнованиями.
Представители команды по велоспорту уже сообщили в социальных сетях, что ничего страшного со спортсменом не произошло. Он получил незначительные травмы, однако в ближайшее время ему сделают рентген-снимок, который со стопроцентной вероятностью скажет о характере возможной травмы.
Напомним, что Лагутин некоторое время назад выступал за Азербайджан, а затем присоединился к российской команде.
В прошлом году победитель престижных соревнований Микеле Скарпони трагическим образом погиб на тренировке под колесами грузовика.