В Великобритании воры, не выходя из машины, ограбили магазин. Инцидент попал под прицел камер наблюдения.

В Великобритании воры решили ограбить объект торговли более эффективным и быстрым способом. Они разбили стекло витрины магазина и въехали на нем в здание. Затем взяли сейф с деньгами и попытались покинуть место преступления таким же образом, даже не выходя из автомашины, чтобы не привлекать дополнительного внимания.

Однако не все пошло по заранее обдуманному плану. Преступники вынуждены были на время покинуть машину, чтобы помочь погрузить сейф собственными усилиями. Все их передвижения фиксировались камерой наблюдения, которая была установлена внутри помещения. Отмечается, что за это время полиция не успела доехать до места совершения преступления и злоумышленники смогли скрыться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 19-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, разговаривала со своим парнем по телефону и не заметила, как вывалилась наружу здания парковки.