В Петербурге нашли тело пенсионерки с пробитой головой

В Санкт-Петербурге нашли тело пенсионерки с пробитой головой. О находке сообщили в правоохранительные органы региона 31 января.

Накануне оперативники одного из районов Северной столицы России зафиксировали в частной квартире многоэтажного дома нахождение тела 69-летней женщины. На ее голове были обнаружены следы от тяжелой травмы. Она могла привести к печальным последствиям при отсутствии помощи.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются установлением всех деталей происшествия, в том числе опрашиваются свидетели. Тело погибшей женщины уже доставлено в медицинское учреждение для проведения необходимых процедур. Эксперты смогут ответить на вопрос, от чего умерла российская пенсионерка.

Ранее сообщалось, что в Москве несчастный случай произошел в столичной подземке. Электропоезд сбил пожилую женщину, которая находилась на крае платформы вблизи прибывающего на станцию состава метро. Женщина скончалась.