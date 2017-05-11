Под Астраханью нашли сгоревший автомобиль пропавшего таксиста

В Астраханской области нашли сгоревший автомобиль пропавшего таксиста. Обгоревшее транспортное средство находилось в нескольких километрах от областного центра.

На юге России правоохранители продолжают расследовать эпизод с таинственным исчезновением водителя такси из Астрахани. Мужчина средних лет пропал из поля зрения родных и коллег 25 января текущего года и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно.

Автомобиль, на котором он передвигался, был найден недалеко от города Харабали. Транспортное средство было сожжено. В салоне останков тела пропавшего не было обнаружено. Операция по поиску пропавшего мужчины продолжается.

Сообщается, что мужчина не имел намерения скрываться и обходился без проблем с законом. В настоящее время следователи работают над установлением всех деталей преступного эпизода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Астрахани у стен Суворовского училища задержали наркодилеров.