Иностранец поменял паспорт, чтобы попасть в Астрахань

На пограничном пункте пропуска «Аксарайский» задержали иностранца, который поменял паспорт, чтобы попасть в Астрахань. Гражданина Средней Азии уличили сотрудники железнодорожного пункта и направили к коллегам в ФСБ.

Сотрудники ПУ Федеральной службы безопасности России по региону сообщают о случае задержания на железнодорожном пункте 1 февраля гражданина Средней Азии, который незаконно хотел попасть в Астрахань. Их представитель Ирина Гафурова в подробностях рассказала о произошедшем.

По словам специалиста, 35-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности в России и по этой причине въезд обратно ему был запрещен по закону. По всей видимости, он решил, что может обойти это указание, и поменял себе паспорт, в котором указал другую фамилию. На пограничном пункте он показал «свежеиспеченный» документ, из-за которого его и уличили. В Россию он все же попал, но как обвиняемый в правонарушении.