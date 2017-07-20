Амурские приставы перепутали Toyota с BMW X5

Амурские приставы ошиблись во время выполнения ареста имущества, вместо Toyota Crown они арестовали дорогостоящее авто BMW X5. Ошибка могла случиться из-за похожих номерных знаков.

Как сообщили в Амурской прокуратуре, приставы Благовещенска наложили арест на авто, владелец которого не имел причастности к проблемам с исполнительными службами. Работники наложили на авто BMW X5 запрет на регистрацию, а на Toyota ареста не накладывали.

В итоге, машина невиновного человека оказалась арестованной. По мнению работников прокуратуры, ошибка могла стать причиной невнимательности приставов. Номерные знаки двух машин отличаются лишь одной буквой, что и могло спутать работников исполнительной службы.

В прокуратуре обязали приставов отменить арест на BMW и арестовать машину, которой предназначался запрет на регистрацию. Помимо этого, приставов привлекли к ответственности. За ошибку они будут отвечать в областной прокуратуре.