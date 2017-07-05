Водитель перевернувшегося автобуса под Ростовом задержан

Водитель перевернувшегося автобуса под Ростовом-на-Дону задержан. В настоящий момент времени ему не избрана мера пресечения.

Правоохранители Ростовской области задержали водителя частного перевозчика. Автобус под его управлением накануне потерпел крушение в южном российском регионе. Сообщается, что в отношении мужчины пока не вынесено конкретных санкций и не предъявлено никаких обвинений.

Водитель не скрывался и находится под взором местных полицейских согласно уголовно-процессуальному законодательству России.

Напомним, что 31 января под Белой Калитвой Ростовской области угодил в кювет автотрассы автобус, осуществляющий перевозку людей из Саратова в Ростов-на-Дону. В момент трагедии в салоне транспортного средства находилось более тридцати человек. В результате катастрофы погибли пять человек, еще пятнадцать попали в больницы с различными повреждениями. Известно, что водитель не смог справиться с управлением автобуса.