Под Челябинском лесоруба насмерть придавило упавшей веткой

В Челябинской области 58-летнего лесоруба насмерть придавило упавшей веткой. Инцидент с летальным исходом произошел на территории города Миасс.

Следователи СК РФ по Челябинской области начали проверку трагического случая, который произошел на лесорубных работах в городе Миасс. Сообщается, что работник местного предприятия при осуществлении своих профессиональных обязанностей получил смертельные травмы.

Известно, что на мужчину 58-ми лет упала большая ветка. От нее лесоруб не смог увернуться и удар пришелся прямо по нему. Мужчину не смогли откачать прибывшие на место инцидента квалифицированные медики и констатировали смерть местного жителя.

В настоящее время на предприятии работает бригада следователей. Они намереваются установить все обстоятельства возникшего эпизода и вынести процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону при совершении работ по сборке бурильной строительной техники погиб рабочий. На него упал с высоты нескольких метров шнек.