В Благовещенске мужчина с пистолетом напал на таксиста

В Благовещенске мужчина получил 2 года и 6 месяцев за нападение на таксиста. В июле 2017 года подсудимый в нетрезвом виде пытался ограбить таксиста, угрожая ему пневматическим пистолетом.

Как стало известно, летом 2017 года мужчина решил попросить у таксиста сигарету. Он подошел к припаркованному такси и постучал в окно машины, в салоне Nissan спал водитель. Таксист опустил стекло, на просьбу о сигарете он ответил отказом.

Мужчина вспомнил, что при нем есть травматический пистолет и решил ограбить таксиста. Подсудимый, угрожая оружием, потребовал дать ему 3 000 рублей. Однако, таксист ответил, что денег у него нет, опустил стекло и уехал.

Суд признал мужчину виновным, также на срок приговора повлиял факт, что на момент преступления тот был пьяным. За разбой и нападение мужчина получил 2,5 года тюрьмы. Помимо этого, суд назначил мужчине принудительно пройти лечение и наблюдаться у психиатра. По мнению судьи, психическое здоровье подсудимого нуждается во внимании врачей.