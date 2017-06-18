Жителя Барнаула обманули при покупке монгольских сапог

Недавно 35-летний житель из Барнаула оказался жертвой неустановленных мошенников. Мужчина планировал приобрести монгольские сапоги, поддавшись привлекательному предложению на одном из сайтов в интернете.

Заранее договорившись с «продавцом», потерпевший перевел на предоставленный ему счет денежную сумму в размере 4900 рублей. Как и стоило предполагать, оплаченный товар ему никто не доставил, объявление было удалено, а телефонный номер, по которому мужчина созванивался с мошенником, стал недоступным. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.

Сотрудники полиции напомнили гражданам, что следует быть бдительными при совершении покупок через интернет-магазины. Необходимо должным образом проверять всю информацию, а на предложения о внесении предоплаты реагировать с осторожностью.